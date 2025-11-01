وزيرة التضامن: المتحف الكبير رسالة من مصر للعالم بصنع التاريخ

عبرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شعورها بالفخر عقب حضورها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد من أبهى اللحظات الوطنية التي تُسجل في ذاكرة كل مصري ومصرية، وتجسد ملحمة من الإصرار والعطاء والإبداع المصري الأصيل.

وقالت الوزيرة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/:"شعرت وأنا أتابع افتتاح هذا الصرح العظيم بأن نبض الحضارة المصرية لا يزال حيًا، وأن روح أجدادنا ما زالت تلهم أبناء هذا الوطن جيلاً بعد جيل، فالمتحف المصري الكبير ليس مجرد مكان لعرض كنوز الماضي، بل هو رسالة خالدة للأجيال القادمة بأن مصر قادرة على صنع المعجزات حين تؤمن بنفسها".

وأضافت: "غمرني شعور عميق بالفخر والسعادة وأنا أرى في عيون الشباب بريق الانتماء ودموع الفرح، فقد أطلق افتتاح المتحف طاقة كامنة بداخل كل مصري ومصرية"، معبرة عن فخرها بكل مواطن مخلص يعمل من أجل مصر بكل حب وإخلاص.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل مواطن أن يوجه هذه الطاقة الإيجابية نحو استمرار البناء والعمل والإبداع، وأن يجعل من موقعه ومجتمعه الصغير مساحة للعطاء والتميز، بما يسهم في تعزيز الصورة المشرقة لوطن يسير بثبات نحو المستقبل.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي تصريحها مؤكدة أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد حدث أثري أو ثقافي، بل هو ميلاد جديد للهوية المصرية في أبهى صورها، ورسالة حضارية من قلب مصر إلى العالم بأن هذا الوطن يصنع التاريخ ويحميه، ويمضي به إلى المستقبل بكل فخر واعتزاز.