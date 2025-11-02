قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء المطر .. ردد أفضل 110 أدعية تحقق الأمنيات في وقت الاستجابة
الشاب يعمل إيه لو بنت لبسها مش كويس؟.. داعية إسلامية تكشف
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قنصل مصر في هامبورج: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية مصر الحديثة في صون تراثها

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكدت قنصل عام مصر في هامبورج داليا عبدالفتاح أن المتحف المصري الكبير من أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في العالم المعاصر، ويجسد رؤية مصر الحديثة في صون تراثها وتقديمه للعالم بصورة تليق بعظمة حضارتها. 


جاء ذلك في كلمة القنصل العام خلال حفل الاستقبال الذي أقامته بمناسبة افتتاح المتحف الكبير بمقر معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية في جامعة هامبورج، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بحكومة هامبورج وولايات شمال ألمانيا، والجالية الإسلامية والكنيسة القبطية، إلى جانب مجموعة من الشخصيات العامة وقرابة الـ500 من أبناء الجالية المصرية في شمال ألمانيا.


وتضمن الحفل بثًا حيًا لفعاليات افتتاح المتحف الكبير من القاهرة تصدرته كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعرض الفني المبهر الذي واكب الحفل. 


وأشارت القنصل العام إلى ما يمثله المتحف الكبير من علامة فارقة بمسيرة الحفاظ على التراث الإنساني، لافتة إلى مشاركة الرئيس الألماني في فعاليات الافتتاح في القاهرة وإلى سجل التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات اكتشاف والحفاظ على التراث الإنساني.


وشارك في احتفال القنصلية العامة في هامبورج البروفيسور اندريس شواب أستاذ التاريخ الكلاسيكي في جامعة كييل، والذي تناول القيمة الخاصة للمتحف المصري الكبير بين متاحف العالم. 


كما كرمت القنصل العام، المهندس الدكتور هاني النقراشي رئيس الجمعية المصرية الألمانية في شمال ألمانيا لمجهوداته على مدى نصف قرن في أحياء والترويج للتراث الثقافي والحضاري المصري في شمال ألمانيا.
 

قنصل عام مصر في هامبورج داليا عبدالفتاح المتحف المصري الكبير المشروعات الثقافية والحضارية في العالم المعاصر رؤية مصر الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

جسور ثقافية من القاهرة إلى إفريقيا والعالم العربي .. وزير الثقافة يطلق مرحلة جديدة من التعاون الدولي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة خلال أكتوبر الماضي

صورة أرشيفية

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فيديو

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد