أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير يجسد نظرة العالم الجديدة لمصر كدولة آمنة ورائدة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الاهتمام العالمي والمشاركة الدولية الواسعة في افتتاح المتحف المصري الكبير يعكسان كيف أصبح العالم ينظر إلى مصر بصورة مختلفة تمامًا، باعتبارها دولة ذات حضارة عظيمة ومكانة آمنة ومستقرة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، قائلًا: “العالم لما يجيلك النهاردة، دا معناه إيه؟ لما يجيلك 79 وفد رسمي من مختلف دول العالم، يبقى أنت كده جايب العالم كله عندك”، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الدولي الضخم هو دليل واضح على احترام العالم لمصر ومكانتها المتصاعدة على الساحة الدولية.

وأضاف موسى: “نشعر بالفخر والحب لما نرى العالم كله بيتكلم عن مصر.. بلد قوية، آمنة، وتستحق الإعجاب”، مؤكدًا أن هذا التواجد الكبير من الوفود الرسمية يعبر عن الثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها وشعبها.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم ليس مجرد حضور دبلوماسي، بل هو شهادة عالمية على أمن مصر واستقرارها وريادتها الحضارية في المنطقة والعالم.