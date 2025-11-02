محمود مسلم: المتحف الكبير إنجاز وطني يعكس نهضة تنموية شاملة برعاية الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن المتحف المصري الكبير يُعد واحدًا من أبرز المشروعات التنموية في إطار المشروع القومي الشامل لمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن جهود الدولة في التعمير والتطوير امتدت إلى جميع المناطق دون استثناء.



وقال "مسلم" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN” "نحن نتحدث عن مشروع تنموي ضخم، جزء من رؤية الدولة الشاملة للتنمية، لا توجد منطقة في مصر إلا وطالها التعمير، والمتحف الكبير إنجاز ضخم يجسد هذه الرؤية."



وأوضح أن المتحف الكبير لم يكن مشروعًا منفصلًا بذاته، بل جاء ضمن خطة تطوير متكاملة شملت المناطق المحيطة به، مؤكدًا أن الدولة عملت على تطوير شبكة الطرق في الجيزة ومحيط الأهرامات، وتحديث المرافق والمطاعم، وإزالة نادي الرماية لإعادة تخطيط المنطقة بما يليق بأهمية المتحف.



وأضاف "ما جرى في هذه المنطقة عمل ضخم يستحق التحية من الجميع، من أكبر عامل إلى أصغر عامل، لأننا اليوم نجني ثمار ما تحقق خلال السنوات الماضية."



وقال مسلم إن هذه الإنجازات المتتالية تعكس حالة فخر واعتزاز شعبي غير مسبوقة، مضيفًا: "شاهدت حالة فرح شعبي أكبر حتى من تلك التي صاحبت تأهل مصر إلى كأس العالم، فالمتحف الكبير إنجاز يليق بتاريخ مصر وحضارتها ومكانتها العالمية."