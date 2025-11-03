قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

تصعيد وشيك.. إسرائيل تتهيأ لضربة ضد حزب الله

هاجر ابراهيم

تتصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله وسط مؤشرات على تصعيد عسكري وشيك في الجبهة الشمالية، حيث كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات مكثفة لشن ضربات ضد مواقع الحزب في لبنان.

تصعيد وشيك.. إسرائيل تتهيأ لضربة ضد حزب الله

ووفقا لتقرير عرضته “العربية”، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات مكثفة للجيش الإسرائيلي للتصعيد العسكري على جبهة الشمال ضد حزب الله اللبناني، مع توقع تصاعد حاد خلال الشهر المقبل بعد انتهاء مهلة نزع سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن حزب الله بدأ في التعافي وإعادة تأهيل قدراته، ما دفع تل أبيب لزيادة وتيرة الغارات والهجمات لاستهداف البنية التحتية الحركية للحزب وصواريخه الدقيقة وطائراته المسيّرة.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستهداف بيروت عاصمة لبنان إذا شنت قوات الحزب أي هجوم، فيما تستمر واشنطن بممارسة ضغوط على بيروت لنزع سلاح حزب الله، وسط تحذير إسرائيلي من مواجهة برية وجوية شاملة إذا لزم الأمر.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، الحكومة اللبنانية بتنفيذ إلتزامها بتجريد مليشيا حزب الله من السلاح، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بأن يتحول لبنان مجددا إلى جبهة ضد إسرائيل.

رئيس وزراء لبنان: التطورات الراهنه تستوجب إعاده مفهوم الأمن القومي العربي
 

أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن حان الوقت لان نؤمن بان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا، مضيفا أن الجامعة العربية تجسد الشرعية العربي.

واضاف رئيس وزراء لبنان، أن نجدد رفضنا لتهجير الفلسطينيين من ارضهم، متابعا أن الخروقات الاسرائيليه لا زالت مستمرة.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني، أن التطورات الراهنه تستوجب اعاده مفهوم الامن القومي العربي.


و أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدبلوماسية المائية يجب أن تتحول إلى أحد أهم أركان الأمن العربي في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه وتغير المناخ وتأثيراته على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 الأمن المائي والغذائي والاقتصادي

وشدد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، على أن مفهوم الأمن العربي لا يجب أن يُختزل في البعد العسكري فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل الأمن المائي والغذائي والاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها ركائز أساسية لحماية استقرار الدول وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب وعياً عربياً مشتركاً بأهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد الطبيعية، وبناء شراكات استراتيجية تحقق التكامل وتمنع النزاعات حول المياه والطاقة والموارد المشتركة.

تجاوز الخلافات والعمل بروح جماعية

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان لأن نؤمن بأن ما يجمع الدول العربية أكثر مما يفرقها، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والعمل بروح جماعية تحقق مصالح الأمة العربية وتضمن مستقبلًا أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوبها.


 

لبنان نتنياهو إسرائيل حزب الله الاحتلال

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ذوي الإعاقة

إيمان كريم: ذوو الإعاقة طرف فاعل في الحياة السياسية.. وهذا نصيبهم من المقاعد بمجلس النواب

الصرف الصحي

إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة بالقانون

صورة تعبيرية

القانون يكفل للمسنين حياة كريمة ورعاية متكاملة في مختلف المجالات

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

