كيف يساعد الصمت الانتخابي على اتخاذ القرار الصحيح؟.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي محمد يوسف، إن فترة الصمت الانتخابي تعد من أهم مراحل العملية الانتخابية، لأنها تمنح الناخب مساحة للتفكير بهدوء دون أي تأثير من الدعاية أو الحملات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصمت الانتخابي يأتي بعد فترة طويلة من الحملات والدعاية التي يعرض فيها المرشحون برامجهم، موضحا أن هذه الفترة تمنح الناخب فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير بهدوء قبل اتخاذ قراره.

وتابع: «حضرتك عرضت نفسك وبرنامجك، سيبيني أفكر وأختار بإرادتي».

وأوضح أن الصمت الانتخابي يهدف إلى منع أي تأثير مباشر على الناخب يوم التصويت أو قبله مباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به في معظم دول العالم، لأنه يحفظ حرية الاختيار.