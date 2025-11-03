رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026

تتأهب وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 إلكترونيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، في خطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية وتسهيل اختيار الحجاج وفق عدد الطلبات المقدمة من كل محافظة.

الاستعداد لموسم حج 1447هـ/2026م

وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتيسير جميع الإجراءات أمام أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج، من خلال تطوير النظام الإلكتروني وإتاحة خدمات الاستعلام والتقديم عبر الإنترنت.

وأكدت الوزارة أن قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026 ستُجرى إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، ليتم اختيار الفائزين في كل محافظة بنسبة تتناسب مع عدد الطلبات المقدمة، مع تحديد مشرف ميداني لكل 46 حاجًا فور إعلان النتائج الرسمية.

موعد قرعة الحج الإلكترونية 2026 في مصر

من المقرر أن تُقام القرعة الإلكترونية العلنية في منتصف شهر نوفمبر الجاري على البوابة الإلكترونية، بحضور ممثلين عن جميع المحافظات، وسط متابعة دقيقة من مسؤولي المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة أن نتائج القرعة ستُعلن بنظام الأصلي والاحتياطي بنسبة 30% لضمان تغطية أي اعتذارات أو حالات طارئة، على أن تُنشر الأسماء النهائية عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك عبر المديريات والإدارات الاجتماعية بكل محافظة.

رابط بوابة الحج المصرية لموسم 2026

تُعد بوابة الحج المصرية الموحدة هي المنصة الرسمية المعتمدة لتقديم الطلبات والاستعلام عن نتائج القرعة، حيث تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة بسهولة ودقة.

ويمكن الدخول مباشرة إلى رابط البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الموقع التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

ويوفر الموقع جميع الخدمات الخاصة بالتقديم، ومتابعة الطلب، والاستعلام عن النتيجة فور صدورها في المديريات التي تبدأ إجراءاتها تباعًا.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية التقديم تمت وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، وكان فتح باب التقديم قد بدأ يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وانتهى يوم 28 من الشهر ذاته.

وشملت الشروط الأساسية:

أن يكون المتقدم مقيدًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية ومسدّد الاشتراك السنوي.

عدم أداء فريضة الحج من قبل، تطبيقًا لقاعدة منح الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

التمتع باللياقة الصحية اللازمة لأداء المناسك.

الالتزام بسداد رسوم الرحلة وفق المستوى الذي يختاره المتقدم بعد الفوز بالقرعة.

وأكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية تتيح للمتقدمين معرفة موقف طلباتهم ونتائج القرعة فور إعلانها، مع إمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى إلكترونيًا من خلال الصفحة الرسمية للبوابة.

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2026 في مصر

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ مراحل قرعة الحج للعام الجديد يوم أمس في مديريتي الشرقية ومطروح، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، لتشمل جميع المحافظات تباعًا.

وسيتم إعلان النتائج النهائية على الموقع الرسمي للوزارة والبوابة الموحدة فور انتهاء كل محافظة من إجراء القرعة الخاصة بها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026 إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة نتيجة قرعة الحج اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة عبر الرابط الرسمي: https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml النقر على أيقونة "الاستعلام عن طلب الحج". إدخال البيانات الشخصية ورقم البطاقة القومي في الخانات المخصصة. الضغط على أيقونة "بحث". ستظهر نتيجة القرعة وحالة الطلب فور إعلانها رسميًا على الشاشة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المنصة الإلكترونية متاحة على مدار الساعة لتلقي طلبات الاستعلام، وتحديث النتائج أولًا بأول مع انتهاء كل مرحلة من مراحل القرعة في المحافظات.

متابعة نتائج قرعة الحج أولًا بأول

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المواطنين يمكنهم أيضًا متابعة نتائج القرعة عبر المديريات الاجتماعية في محافظاتهم، أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء المخصصة لتيسير الاستعلامات، وذلك لضمان الوصول إلى جميع المتقدمين في أسرع وقت ممكن.

كما أكدت الوزارة أن أسماء الفائزين سيتم إخطارهم رسميًا عبر رسائل نصية قصيرة SMS، تشمل بيانات الفوز بالقرعة والمستوى الذي تم اختياره، تمهيدًا لبدء إجراءات السفر واستكمال المستندات المطلوبة.

جاهزية بوابة الحج المصرية لاستقبال موسم 2026

وأكدت وزارة الداخلية أن بوابة الحج جاهزة تقنيًا لإدارة موسم 2026 بكفاءة عالية، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني ليتيح سرعة معالجة البيانات، ودقة استخراج النتائج، مع توفير خاصية الاستعلام الفوري عبر الرقم القومي.

كما أوضحت أن المنصة تعمل بتكامل تام مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج لتوحيد قواعد البيانات وضمان العدالة في اختيار الفائزين بكل محافظة.