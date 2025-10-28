الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 1447هـ / 2026م بجميع مديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1447هـ/2026م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/11/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025.

وذلك على النحو التالى:

- السبت الموافق 1/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الشرقية - مطروح).

- الأحد الموافق 2/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الإسكندرية –دمياط).

- الإثنين الموافق 3/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

- الثلاثاء الموافق 4/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بنى سويف - الأقصر).

- الأربعاء الموافق 5/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الفيوم– المنوفية).

- الخميس الموافق 6/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).

هذا ويمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الإستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية للحج من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg) أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالى (0227983000).

وذلك بمناسبة إقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1447هـ/2026م.. وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/10/2025م حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/10/2025م.