الصيادلة تعلن فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات الحج 2026.. غداً

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات رحلة الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، والمخصصة من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للصيادلة فقط، وعددها (5) تأشيرات.

وقالت النقابة، إنه سيتم استقبال طلبات الصيادلة الراغبين في المشاركة بقرعة التأشيرات خلال الفترة من الثلاثاء 4 نوفمبر وحتى الأحد 16 نوفمبر 2025، وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة في 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي، من الساعة 9 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأضافت نقابة الصيادلة، أن القرعة العلنية وإعلان أسماء الفائزين بالتأشيرات ستُجرى يوم الأحد 16 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة.

وأوضحت الصيادلة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج:

صورة من جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل صلاحيته عن عام حتى 1 مارس 2027.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

كارنيه النقابة العامة ساري.

على ان يتم تقديم هذه الأوراق لإدارة السكرتارية بالنقابة العامة للصيادلة خلال مواعيد العمل الرسمية.