قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم.. الداخلية تجري قرعة الحج في 6 محافظات

وزارة الداخلية تُجري قرعة الحج اليوم في 6 محافظات
وزارة الداخلية تُجري قرعة الحج اليوم في 6 محافظات
إسلام دياب

تجرى اليوم الإثنين قرعة الحج في البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء، على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.

تم إجراء قرعة الحج السبت الماضي في مديريتي أمن الشرقية ومطروح، على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1447هـ/2026م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/11/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025.

وذلك على النحو التالى:

- السبت الموافق 1/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الشرقية - مطروح).

- الأحد الموافق 2/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الإسكندرية –دمياط).

- الإثنين الموافق 3/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان-  جنوب سيناء).

- الثلاثاء الموافق 4/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بنى سويف - الأقصر).

- الأربعاء الموافق 5/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الفيوم– المنوفية).

- الخميس الموافق 6/11/2025
تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).

قرعة الحج حج القرعة وزارة الداخلية موسم الحج فريضة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

قمح

المنوفي: إنشاء 50 صومعة جديدة خطوة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

أبرز أنشطة وزارة قطاع الأعمال العام خلال شهر أكتوبر 2025.. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: خطة متكاملة لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد