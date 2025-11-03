اليوم.. الداخلية تجري قرعة الحج في 6 محافظات

تجرى اليوم الإثنين قرعة الحج في البحيرة وبورسعيد والدقهلية والمنيا وأسوان وجنوب سيناء، على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.

تم إجراء قرعة الحج السبت الماضي في مديريتي أمن الشرقية ومطروح، على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1447هـ/2026م ، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1/11/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 6/11/2025.

وذلك على النحو التالى:

- السبت الموافق 1/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الشرقية - مطروح).

- الأحد الموافق 2/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الإسكندرية –دمياط).

- الإثنين الموافق 3/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان- جنوب سيناء).

- الثلاثاء الموافق 4/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية – بنى سويف - الأقصر).

- الأربعاء الموافق 5/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الفيوم– المنوفية).

- الخميس الموافق 6/11/2025

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).