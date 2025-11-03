أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر

يواصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة السفر خلال شهر أكتوبر 2025، سواء في أعداد الركاب أو الرحلات الجوية، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

بلغ إجمالي عدد الركاب 2,586,061 راكبًا مقابل 2,441,882 راكبًا في أكتوبر 2024، بنسبة نمو قدرها نحو 6%.

كما وصل عدد الرحلات الجوية إلى 18,719 رحلة مقارنةً بـ 17,807 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً زيادة بنسبة تقارب 5%.

ويعكس هذا الأداء المتصاعد نجاح جهود شركة ميناء القاهرة الجوي في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطار، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الطيران المدني نحو تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومركز رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.