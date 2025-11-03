مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أقيمت صباح اليوم الإثنين، ندوة تكريم الفنان أشرف عبد الباقي، بمهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

شهدت الندوة حضور: (شيري عادل، منال سلامة، عادل أديب، عمر عبد العزيز، ألفت عمر، حمزة العيلي، محمد رضوان، أشرف فايق).

وخلال الندوة، تحدث الفنان أشرف عبد الباقى، عن بدايته الفنية، وقال إن أول مشهد له فى السينما كان مع الفنان الكبير عادل أدهم، وكان مرعوب جداً، مشيرا إلى أنه شعر بفرق كبير بين المسرح والسينما.

وأوضح أشرف عبد الباقى، أنه رغم رهبة التجربة الأولى، إلا أنها كانت نقطة انطلاق مهمة في مشواره الفني، وساهمت في واكتسابه خبرة التعامل أمام الكاميرا.

مهرجان vs-film

شهدت مدينة العين السخنة، أمس الأحد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجمتع.

وحرص محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، على حضور حفل الافتتاح، وتسليم الكريمات للنجوم على المسرح في حفل ساهر.

شهد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film حضور النجوم: (أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، محمد رضوان، كلوديا حنا، شيري عادل، هالة صدقي، أحمد وفيق، صبري فواز، حمزة العيلي، سما إبراهيم، أحمد الرافعي، والمخرج عادل أديب، والمخرج أشرف فايق).

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، لتسليم التكريمات للنجوم، مع دكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، تكريم النجوم: (أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، هالة صدقي).