أخبار العالم

الخارجية تبحث التحديات التي تواجه أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان

مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يزور مسقط
مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية يزور مسقط
فرناس حفظي

أجرى السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج زيارة إلى مسقط من ١ وحتى ٣ نوفمبر الجارى، التقى خلالها بعدد من المسئولين المختصين بشئون الجالية المصرية في السلطنة، حيث تم اللقاء مع مدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية العُمانية، وتم التباحث بشأن أهم التحديات التي تواجه أبناء الجالية المصرية بالسلطنة والنظر في سبل حلها، والاتفاق على آلية لإخطار السفارة المصرية في مسقط بحالات احتجاز المواطنين المصريين على ذمة قضايا أو مخالفات.

التقى مساعد وزير الخارجية برفقة السفير ياسر شعبان سفير مصر في عمان، بمساعد المفتش العام للشرطة والجمارك والعمليات في السلطنة لبحث الموضوعات المتعلقة بتسوية حالات مخالفي الإقامة، للراغبين في الخروج النهائي، حيث وافق الجانب العُماني على مد مهلة تسوية موقف مخالفى الإقامة من الجالية المصرية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري بدون سداد الغرامات المالية المقررة.

كما التقى سيادته بعدد من أبناء الجالية المصرية حيث أعرب عن تقديره لدورهم والمساهمة في تنمية المجتمع العماني على مر العقود الماضية، كما تم مناقشة العديد من شواغل أعضاء الجالية والرد عليها، مع التأكيد على اهتمام السفارة بالارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية، وتعزيز التواصل مع أعضاء الجالية في السلطنة، كما تم استعراض آخر المبادرات التي طرحتها الدولة المصرية للمواطنين المصريين في الخارج وكان آخرها مبادرة “افتح حسابك في مصر” وغيرها من المبادرات الأخرى.

السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية السفارة المصرية وزارة الخارجية العُمانية

