أخبار العالم

تعاون أكاديمي بين مصر ونبراسكا الأمريكية

زيارة وفد من ولاية نبراسكا الأمريكية الي مصر
زيارة وفد من ولاية نبراسكا الأمريكية الي مصر
فرناس حفظي

 قامت وزارة الخارجية بتنظيم زيارة رسمية لوفد من ولاية نبراسكا الأمريكية برئاسة السيد "روبرت ايفنان" وزير خارجية الولاية خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية في واشنطن، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج في تعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وفي إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

شمل الوفد الزائر ممثلين عن الشركات الأمريكية العاملة في مجال نظم الري الحديثة وتكنولوجيا حفظ المياه والتقنيات المتطورة لتخزين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وممثلين عن جامعة نبراسكا ومتخصصين في مجال الرعاية الصحية، وأجرى الوفد خلال الزيارة لقاءات متعددة في مختلف الوزارات والهيئات المصرية، وفي مقدمتها التشرف بلقاء  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

كما تم عقد لقاءات للوفد مع كبار المسئولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا لقاء مع قيادات وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة من رجال الأعمال المصريين في مجال الزراعة والري والرعاية الصحية.

تناولت تلك اللقاءات بحث سبل التعاون المختلفة بين مصر وولاية نبراسكا الأمريكية ومناقشة كيفية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والأكاديمي بين مصر والولاية، لاسيما في مجال تطوير سبل الري الذكي والاستخدام الأمثل للمياه وأهمية الأمن الغذائي وسبل تحقيقه وتعزيز الروابط الأكاديمية والعلمية بين الجانبين خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وعكست هذه اللقاءات حرصاً مشتركاً من الطرفين على تعزيز التعاون بينهما في إطار علاقات مصر المتميزة والاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وزارة الخارجية زيارة رسمية ولاية نبراسكا روبرت ايفنان السفارة المصرية واشنطن

