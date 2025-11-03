وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاء مع أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالمدرسة المصرية اليابانية بمنطقة زهراء العاشر بمدينة نصر، عقب زيارة صاحبة السمو الامبراطوري الأميرة أكيكو من العائلة الإمبراطورية اليابانية للمدرسة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في مجال التعليم.

حضر اللقاء الدكتورة هانم أحمد مستشارة الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية

وزير التعليم :  افتتاح 18 مدرسة مصرية يابانية جديدة 

وخلال اللقاء، تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية، حيث استعرض الوزير خطة الوزارة للتوسع في هذه التجربة الرائدة، مشيرًا إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بلغ حاليًا (69) مدرسة بعد افتتاح (18) مدرسة جديدة، بما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج التعليمي الياباني القائم على تنمية الشخصية والمهارات الحياتية للطلاب.

كما أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) في تطوير التعليم المصري، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل أحد أهم النماذج الناجحة للشراكة الدولية في قطاع التعليم، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين التي تمتد لتشمل مجالات عدة، من بينها تطوير المناهج الدراسية.

تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع مؤسسة سبريكس

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن التعاون المصري الياباني أثمر عن تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع مؤسسة سبريكس، إلى جانب التعاون القائم مع المؤسسة اليابانية في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية، بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب يمتلك مهارات المستقبل ويتواكب مع متطلبات الثورة التكنولوجية العالمية.

اعتماد شهادة للطلاب المجتازين لاختبار “توفاس” من جامعة هيروشيما

كما استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد شهادة للطلاب الذين يجتازون اختبار "توفاس"، صادرة عن جامعة هيروشيما ومؤسسة "سبريكس" ووزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الاعتراف الدولي بالمهارات التعليمية للطلاب المصريين، فضلا عن لقائه بوزير التعليم والثقافة الياباني يوهى ماتسوموتو والذي شهد تأكيدا على مواصلة تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد عبد اللطيف كذلك استعداد مصر لتعميق التعاون مع اليابان في مجالات التعليم المختلفة، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على نقل التجربة التعليمية اليابانية الرائدة إلى دول القارة الأفريقية، بما يعزز الدور المصري في دعم التنمية التعليمية في القارة.

من جانبه، أعرب أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، عن سعادته بمستوى التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا بما تحقق من نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية، وبما لمسه من نجاح متميز داخل المدارس المصرية اليابانية ولاسيما خلال الزيارة الأخيرة اليوم لصاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة أكيكو.

وأكد رئيس (جايكا) حرص الوكالة على مواصلة دعم جهود الوزارة في تطبيق النموذج الياباني في التعليم داخل مصر، والعمل على تطوير آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون البناء بين مصر واليابان في مجال التعليم، بما يعكس عمق الصداقة التاريخية بين البلدين ويعزز مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.

