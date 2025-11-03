صبحي يبحث استعدادات أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطط الاستعداد للبطولات المقبلة، ومتابعة تطور الأداء الفني والبدني للمنتسبين للمشروع.

جاء الاجتماع بحضور لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وهم محمد حسن عبدالرحيم صاحبة ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة المصارعة الرومانية صربيا 2025، واللاعبة دليلة محمد محجوب صاحبة برونزية افريقيا تنس طاولة _ نيجيريا 2025، واللاعبة ريناد محمد حسن صاحبة برونزية بطولة العالم للشباب فى رفع الأثقال ألبانيا 2023.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين رياضياً، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب، وصقل مهاراتهم وفق أحدث النظم التدريبية العالمية، بما يسهم في صناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع راية مصر في المحافل الدولية والأوليمبية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات والدعم الفني واللوجيستي للاعبين والأجهزة الفنية لضمان استمرار التفوق وتحقيق أفضل النتائج.

وخلال اللقاء، استمع وزير الشباب والرياضة إلى عرض تفصيلي حول البرامج التدريبية وخطط الإعداد، كما ناقش التحديات التي تواجه اللاعبين في طريقهم نحو تحقيق الإنجازات، موجهاً بسرعة تذليل أي عقبات، ومؤكداً أن الوزارة ستكون دائماً السند الحقيقي لأبطالها في طريقهم نحو الأوليمبياد.

وفي ختام اللقاء، أعرب اللاعبون عن تقديرهم لاهتمام وزير الشباب والرياضة ومتابعته المستمرة، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في البطولات القادمة