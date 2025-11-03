جاءت بديلة لـ يسرا والكهربا قطعت.. هالة صدقي تكشف كواليس بدايتها الفنية بمهرجان vs-film

أقيمت صباح اليوم الإثنين، ندوة تكريم الفنانة هالة صدقي، بمهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

شهدت الندوة حضور: (شيري عادل، منال سلامة، عادل أديب، عمر عبد العزيز، ألفت عمر، حمزة العيلي، محمد رضوان، أشرف فايق).

وخلال الندوة، تحدثت هالة صدقي، عن بدايتها الفنية في فيلم قلب الليل، حيث لعبت الدور بدلا من الفنانة يسرا.

وقالت هالة صدقي، إنها قابلت المخرج عاطف الطيب، في ذلك الوقت وكان عمرها 17 عام وعندما علم أنها بطلة سباحة، رشحها للدور بدلا من يسرا لتبدأ مشوارها الفني منه.

مهرجان vs-film

شهدت مدينة العين السخنة، أمس الأحد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجمتع.

وحرص محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، على حضور حفل الافتتاح، وتسليم الكريمات للنجوم على المسرح في حفل ساهر.

شهد حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film حضور النجوم: (أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، محمد رضوان، كلوديا حنا، شيري عادل، هالة صدقي، أحمد وفيق، صبري فواز، حمزة العيلي، سما إبراهيم، أحمد الرافعي، والمخرج عادل أديب، والمخرج أشرف فايق).

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم صعد محافظ السويس الدكتور طارق الشاذلي، لتسليم التكريمات للنجوم، مع دكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، وزياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان vs-film للأفلام القصيرة جدا، تكريم النجوم: (أشرف عبد الباقى، حنان مطاوع، هالة صدقي).