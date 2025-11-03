قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر

وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن
وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن
أ ش أ

قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن إن مشاركة الملكة ماري ملكة الدنمارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية والمتميزة للغاية والمتطورة بين البلدين. 

وصف راسموسن - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم،الاثنين، على هامش زيارته إلى مقر شركة Aller Aqua الدنماركية في مصر والمتخصصة في إنتاج أعلاف الاستزراع السمكي - حفل افتتاح المتحف بـ"الرائع للغاية"، لافتا إلى أنه حظى في اليوم التالي بفرصة زيارة المتحف الكبير، حيث كان يرافق الملكة ماري. 

وأضاف "أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين تولي اهتمامًا خاصًا للجوانب الثقافية، وهو أمر مهم أيضًا لأن التاريخ هو ما يطمح إليه الشعبان معًا.

وأعرب عن سعادته بزيارة شركة Aller Aqua المتواجدة منذ سنوات عديدة، كما يتولى رئيسها التنفيذي حسين منصور رئاسة مجلس الأعمال المصري الدنماركي الجديد، والذي تم تدشينه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي.   

وأبرزت زيارة وزير خارجية الدنمارك إلى مقر شركة Aller Aqua، مكانة الدنمارك الرائدة بمجال الاستزراع السمكي المستدام ودورها في دعم الأمن الغذائي في مصر وتحسين مناخ الاستثمار.

وتضمنت الزيارة جولة قصيرة في مرافق الإنتاج والخدمات اللوجستية الحديثة التابعة للشركة في مصر، حيث استمع راسموسن لعرض حول عمليات الشركة ونظام مراقبة الجودة في الموقع، بالإضافة إلى مساهمتها في سلسلة القيمة الخاصة في قطاع الاستزراع السمكي في السوق المحلي، وأظهرت الجولة كيف توظف الشركة التكنولوجيا والخبرة الدنماركية وأفضل الممارسات المستدامة لدعم نمو قطاع الاستزراع السمكي في مصر.

وعقب الجولة، شارك راسموسن في مناقشة حول دور مجلس الأعمال المصري الدنماركي (EDBC)، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي والتكنولوجي بين البلدين 
وخلال اللقاء، هنأ وزير خارجية الدنمارك حسين منصور الرئيس التنفيذي لشركة Aller Aqua الرئيس الجديد لمجلس الأعمال المصري الدنماركي، على توليه هذا المنصب ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدنمارك ومصر. 

وأكد الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدنمارك في مجال الاستزراع السمكي من الحلول المتقدمة لتغذية الأسماك إلى إدارة المزارع المستدامة؛ لدعم خطة مصر للنمو في هذا القطاع الحيوي.

