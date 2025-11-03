وزير الشباب يطمئن على حالة مصابي حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب الميني باص التابع للوزارة بطريق العاصمة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن إصابة 25 شخصا.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره وامتنانه للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية- وزير الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، وفرق العمل بمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، لما قدموه من استجابة فورية وجهود متميزة في التعامل مع الحادث.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن سرعة التحرك والتجهيزات الطبية الكبيرة داخل مستشفى العاصمة الإدارية، عكست مستوى الكفاءة والتنظيم العالي لمنظومة الطوارئ الصحية، مشيداً بالأطقم الطبية والإسعافية التي لم تتوانَ عن أداء واجبها في إنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الفورية لهم وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه زارة الزملاء المصابين بالمستشفي فور وصولهم إليها للاطمئنان على الحالة الصحية لجميع المصابين، موجهاً بمتابعة مستمرة من قبل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة حتى تماثلهم للشفاء التام، وتقديم كل الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في سرعة التعامل مع الحادث، مؤكداً أن سلامة العاملين والمنتسبين للوزارة تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن التنسيق الكامل مع وزارة الصحة مستمر لتقديم كل سبل الرعاية للمصابين.