روبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة بالأسود

شاركت الفنانة روبي فيديو جديد لأحدث ظهور لها بفستان أسود لامع طويل عبر حسابها على مواقع التواصل .



وظهرت روبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفستان لامع بلا أكمام وطويل بفتحة تصل لأعلى الفخذ ومن أسفل الوسط يتغير تصميم الفستان لطبقات قصيرة فوق بعضها .



وأعلنت الفنانة روبي -عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام- نفاد تذاكر حفلها في باريس، المقرر له اليوم الأحد 12 أكتوبر.

ونشرت روبي، بوستر الحفل عبر انستجرام، معلنة عن بيع تذاكر الحفل بالكامل، لترفع شعار كامل العدد الليلة.

أغاني روبي



طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها “ثانيتين” منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.