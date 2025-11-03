قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM
دعاء المطر للرزق والبركة مستجاب.. ردده الآن أبواب السماء مفتوحة
بسبب سرعة الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر
نورهان تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: راجل خاين وعلاقاته كتير
أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر
فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة
حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
فن وثقافة

روبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة بالأسود

روبي
روبي
علا محمد

شاركت الفنانة روبي فيديو جديد لأحدث ظهور لها بفستان أسود لامع طويل عبر حسابها على مواقع التواصل .


وظهرت روبي  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفستان لامع بلا أكمام وطويل بفتحة تصل لأعلى الفخذ ومن أسفل الوسط يتغير تصميم الفستان لطبقات قصيرة فوق بعضها .


وأعلنت الفنانة روبي -عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام- نفاد تذاكر حفلها في باريس، المقرر له اليوم الأحد 12 أكتوبر.

ونشرت روبي، بوستر الحفل عبر انستجرام، معلنة عن بيع تذاكر الحفل بالكامل، لترفع شعار كامل العدد الليلة.

أغاني روبي


طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها “ثانيتين” منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

الفنانة روبي فستان اسود لامع طويل بوستر الحفل عبر انستجرام ثانيتين روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

