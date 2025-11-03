مؤسسات الأسرى: 81 شهيدا من الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة

قالت مؤسسات الأسرى بارتقاء 81 شهيدًا من الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، فيما يحتجز الاحتلال 89 جثمان أسير، منهم 78 بعد اندلاع الحرب.

وذكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال جريمة حرب إسرائيلية ونذير حرب جديدة تعلنها إسرائيل بحق الإنسانية جمعاء.

وتابع أن حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجددا ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون.

ولفت المركز تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه.

وذكر أن المستويات الفلسطينية بمجموعها مطالبة بإعلان موقف وطني موحد دعما ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضا لهذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية.