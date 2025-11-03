قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
أخبار العالم

قالت حركة حماس في بيان لها، إن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

نطالب الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي.
 

