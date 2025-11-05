قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لن تتخيلوا فوائد عصير الطماطم للرجال

عصير الطماطم
عصير الطماطم

كشفت عدة دراسات خلال الفترة الأخيرة عن فوائد عصير الطماطم وتحديدًا للرجال بعد سن الأربعين وقد قام موقع هيلثي بعمل حصر لفوائد عصير الطماطم وهي : 

صحة الجلد :
أثبتت الدراسات أن عصير الطماطم مفيدة لصحة الجلد ، فهي من الأطعمة الغنية بالليكوبين والمركبات النباتية الأخرى قد تحمي من حروق الشمس .



صحة القلب :
عصير الطماطم مهم للرجال ، فهو يحمي من أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم.

وربطت دراسة أجريت على رجال في منتصف العمر بين انخفاض مستويات اللايكوبين وبيتا كاروتين في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الوقاية من السرطان : 

عصير الطماطم يحمي من الإصابة بالسرطان ، أكدت دراسة أن هناك علاقة بين عصير الطماطم و وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة،بينما يعتقد أن المحتوى العالي من اللايكوبين مسؤول ، إلا أن الأبحاث البشرية عالية الجودة ضرورية لتأكيد سبب هذه الفوائد.

