لن تتخيلوا فوائد عصير الطماطم للرجال

كشفت عدة دراسات خلال الفترة الأخيرة عن فوائد عصير الطماطم وتحديدًا للرجال بعد سن الأربعين وقد قام موقع هيلثي بعمل حصر لفوائد عصير الطماطم وهي :



صحة الجلد :

أثبتت الدراسات أن عصير الطماطم مفيدة لصحة الجلد ، فهي من الأطعمة الغنية بالليكوبين والمركبات النباتية الأخرى قد تحمي من حروق الشمس .







صحة القلب :

عصير الطماطم مهم للرجال ، فهو يحمي من أمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم.

وربطت دراسة أجريت على رجال في منتصف العمر بين انخفاض مستويات اللايكوبين وبيتا كاروتين في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



الوقاية من السرطان :

عصير الطماطم يحمي من الإصابة بالسرطان ، أكدت دراسة أن هناك علاقة بين عصير الطماطم و وقلة حالات الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة،بينما يعتقد أن المحتوى العالي من اللايكوبين مسؤول ، إلا أن الأبحاث البشرية عالية الجودة ضرورية لتأكيد سبب هذه الفوائد.