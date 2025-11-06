قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة بأسوان لرفع الدرجة القصوى لموسم الأمطار والسيول

موسم السيول
موسم السيول
محمد عبد الفتاح

استعدادات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لرفع الدرجة القصوى لموسم الأمطار والسيول بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة أى تغيرات تحدث فى الطقس أولًا بأول، فى ظل جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة أسوان والذى يعمل على مدار الساعة للتواصل مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لضمان سرعة التعامل مع أى طوارئ محتملة.

وجاءت تكليفات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال بتطهير مخرات السيول والبرابخ البالغ عددها 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة و14 حاجزا ترابيا و22 بحيرة صناعية، بالتنسيق الكامل بين مديرية الرى والوحدات المحلية، كما شملت التوجيهات مراجعة جاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط وكسح مياه الأمطار، ومتابعة سلامة شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة، والتأكد من تطهير المصارف والبالوعات فى الشوارع والطرق الرئيسية.

وفى إطار الجاهزية المبكرة، تجرى محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة تجربة عملية لاصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ذلك بهدف الاطمئنان على كفاءة المعدات وقدرتها على العمل الفورى فى حالة الطوارئ.

موسم السيول

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية من مياه وصرف صحى وكهرباء وتموين وصحة وتعليم، بما يضمن سرعة التحرك الميدانى لمواجهة أى آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية، مشددًا على أن روح العمل الجماعى والتنسيق بين الأجهزة هو العامل الحاسم فى الحد من الأضرار المحتملة.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين توخى الحذر والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، خصوصًا قائدى السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، مع تجنب الوقوف تحت الأشجار أو بجانب اللوحات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة، وعدم التواجد فى الأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة، كما حذر من خطورة التنزه أو استخدام المراكب النيلية فى فترات تقلب الطقس.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التشديد على متابعة حالة المدارس والمنشآت الحكومية للتأكد من جاهزيتها لاستخدامها كمعسكرات إيواء إذا لزم الأمر، إلى جانب إعداد فرق للطوارئ من مختلف المرافق الحيوية للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو أعطال فى الشبكات.

 وأوضح اللواء إسماعيل كمال، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة فى التعامل مع موجات الطقس السيئ، عبر خطة مركز السيطرة التى تحدد أسلوب الدفع بالمعدات وتنظيم جهود التدخل السريع بما يحقق فاعلية الأداء ويضمن السيطرة على الموقف فى أقصر وقت ممكن.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

بروتون جين 2 موديل 2007

اركب بروتون جين 2 سيدان .. سعرها 300 ألف جنيه

كيا كارينز موديل 2011

اشتري كيا كارينز عائلية بـ 550 ألف جنيه

هواتف Reno 15

قبل أيام من انطلاقه .. إليك أهم مواصفات هاتف Reno 15

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد