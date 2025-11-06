استعدادات مكثفة بأسوان لرفع الدرجة القصوى لموسم الأمطار والسيول

استعدادات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لرفع الدرجة القصوى لموسم الأمطار والسيول بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة أى تغيرات تحدث فى الطقس أولًا بأول، فى ظل جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة أسوان والذى يعمل على مدار الساعة للتواصل مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لضمان سرعة التعامل مع أى طوارئ محتملة.

وجاءت تكليفات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال بتطهير مخرات السيول والبرابخ البالغ عددها 36 مخرا صناعيا و22 سد إعاقة و14 حاجزا ترابيا و22 بحيرة صناعية، بالتنسيق الكامل بين مديرية الرى والوحدات المحلية، كما شملت التوجيهات مراجعة جاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط وكسح مياه الأمطار، ومتابعة سلامة شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة، والتأكد من تطهير المصارف والبالوعات فى الشوارع والطرق الرئيسية.

وفى إطار الجاهزية المبكرة، تجرى محافظة أسوان بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة تجربة عملية لاصطفاف المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ذلك بهدف الاطمئنان على كفاءة المعدات وقدرتها على العمل الفورى فى حالة الطوارئ.

موسم السيول

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية من مياه وصرف صحى وكهرباء وتموين وصحة وتعليم، بما يضمن سرعة التحرك الميدانى لمواجهة أى آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية، مشددًا على أن روح العمل الجماعى والتنسيق بين الأجهزة هو العامل الحاسم فى الحد من الأضرار المحتملة.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين توخى الحذر والالتزام بتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، خصوصًا قائدى السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، مع تجنب الوقوف تحت الأشجار أو بجانب اللوحات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة، وعدم التواجد فى الأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة، كما حذر من خطورة التنزه أو استخدام المراكب النيلية فى فترات تقلب الطقس.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التشديد على متابعة حالة المدارس والمنشآت الحكومية للتأكد من جاهزيتها لاستخدامها كمعسكرات إيواء إذا لزم الأمر، إلى جانب إعداد فرق للطوارئ من مختلف المرافق الحيوية للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو أعطال فى الشبكات.

وأوضح اللواء إسماعيل كمال، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة فى التعامل مع موجات الطقس السيئ، عبر خطة مركز السيطرة التى تحدد أسلوب الدفع بالمعدات وتنظيم جهود التدخل السريع بما يحقق فاعلية الأداء ويضمن السيطرة على الموقف فى أقصر وقت ممكن.