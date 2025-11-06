العاملين بالنيابات تعلن سفر 75 عضوا لأداء مناسك العمرة

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم عن سفر الفوج الأول من أعضائها، والذي يضم 75 عضوًا من مختلف الهيئات القضائية “النيابات والمحاكم”، لأداء مناسك العمرة، وذلك ضمن برنامج العمرة والحج، الذي تقدمه النقابة بنظام التقسيط على 12 شهر بدون فوائد.

وتتكفّل النقابة من جانبها بسداد كامل تكلفة العمرة مقدمًا نيابة عن العضو، على أن يتم السداد لاحقًا عبر أقساط شهرية ثابتة على مدار عام كامل، دون أي فوائد أو رسوم إضافية، دعمًا من النقابة لتخفيف الأعباء المالية عن أعضائها.

ويترأس بعثة الفوج الأول أحمد عيسى نائب رئيس النقابة العامة، والذي أكد أن البعثة تتلقى كامل الدعم اللوجستي والإداري لضمان أداء المناسك في أفضل الظروف.

وفي هذا السياق، صرّح كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، قائلاً: “هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من دور النقابة في خدمة الأعضاء وتوفير مزايا اجتماعية حقيقية تليق بهم، وتخفيف الأعباء المالية عبر مبادرات مباشرة وفعّالة، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أفواج جديدة لاستكمال البرنامج”.