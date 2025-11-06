قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السوبر المصري بالإمارات.. إثارة كروية وجوائز مالية ضخمة

منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تحتضن منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي (بطل الدوري)، والزمالك (بطل كأس مصر)، وسيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري وصاحب البطاقة الذهبية).

وتعد هذه النسخة التاسعة التي تستضيفها دولة الإمارات منذ إقامة البطولة لأول مرة خارج مصر، ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه، وسط ترقّب جماهيري كبير واهتمام إعلامي واسع من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة نحو 700 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل الفريق البطل على 300 ألف دولار، والوصيف على 200 ألف دولار، بينما يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولار نظير المشاركة.

وتدرس اللجنة المنظمة للبطولة استحداث جائزة جديدة تمنح لأفضل لاعب في البطولة، إلى جانب الجوائز الفردية المعتادة لأفضل لاعب في كل مباراة، في خطوة تهدف إلى تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء وإضفاء المزيد من المتعة والإثارة على المنافسات المنتظرة.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

وكيل الأزهر خلال إلقاء كلمته

الضويني: الأزهر استطاع صياغة خطابا دينيا عالميا يعكس جوهر الإسلام حضاريا وإنسانيا

جانب من الندوة

انطلاق الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية

حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين

هل يجوز الكذب لإنهاء خلاف عائلي ؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

