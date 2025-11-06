السوبر المصري بالإمارات.. إثارة كروية وجوائز مالية ضخمة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تحتضن منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي (بطل الدوري)، والزمالك (بطل كأس مصر)، وسيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري وصاحب البطاقة الذهبية).

وتعد هذه النسخة التاسعة التي تستضيفها دولة الإمارات منذ إقامة البطولة لأول مرة خارج مصر، ويستضيف ملعب محمد بن زايد المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه، وسط ترقّب جماهيري كبير واهتمام إعلامي واسع من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة نحو 700 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل الفريق البطل على 300 ألف دولار، والوصيف على 200 ألف دولار، بينما يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولار نظير المشاركة.

وتدرس اللجنة المنظمة للبطولة استحداث جائزة جديدة تمنح لأفضل لاعب في البطولة، إلى جانب الجوائز الفردية المعتادة لأفضل لاعب في كل مباراة، في خطوة تهدف إلى تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء وإضفاء المزيد من المتعة والإثارة على المنافسات المنتظرة.