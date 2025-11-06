مدبولي: الدولة حريصة على دفع عجلة الصناعة بتوجيهات الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

مدبولي: البنية الأساسية جاهزة للنهوض بالصناعة

أوضح أن الدولة أنجزت خلال السنوات الماضية بنية تحتية قوية في مجالات الطرق والطاقة والمناطق الصناعية، ما يوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.

مدبولي: تيسيرات الدولة شجعت الشركات على توسيع استثماراتها

أشار إلى أن حزمة التسهيلات والإجراءات الحكومية الأخيرة دفعت العديد من الشركات الأجنبية والوطنية إلى توسيع نشاطها وزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية.

مدبولي: نواصل تعميق الإنتاج المحلي لمكونات السيارات ووسائل النقل

قال إن الدولة تعمل على رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المغذية للسيارات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

مدبولي: نستهدف نقلة نوعية في صناعة السيارات بمصر

أعلن أن الحكومة تضع صناعة السيارات ضمن أولوياتها، وتسعى لتحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو السيارات النظيفة والمستدامة.

اختتم كلمته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيارات إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.