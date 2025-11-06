مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات، أن الدولة حريصة على دفع عجلة الصناعة بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف: “عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للصناعة، وهذا ما شجع الشركات العالمية والوطنية على التوسع والبدء فى الإستثمار فى مصر، مع إجراءات الدولة لتحفيز هذا الإستثمار”.

وتابع: “صناعة السيارات أصبحت من أولويات الدولة المصرية، والتي تقوم على سلاسل القيمة، ويجب أن يكون مبني على مجموعة من المصانع وخطوط الإنتاج”.

وأشار: “بدأنا نتوسع ونعمق الإنتاج المحلي من العديد من مكونات السيارات ووسائل النقل”.