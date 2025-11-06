مدبولي: بدء تشغيل مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل خلال عام وتحول مصر إلى مركز إقليمي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تابع اليوم وضع حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور مساعد رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وعدد من المسؤولين.

مشروع صناعي جديد لتعزيز توطين صناعة المركبات في مصر

وأكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتوطين صناعة المركبات والنقل الحديث في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف رئيس الوزراء: "يسعدنا أن نرى شركات عالمية كبرى بدأت تأتي للاستثمار في مصر في مجال صناعة السيارات، وسنواصل متابعة مراحل التنفيذ، وخلال عام واحد سيبدأ المصنع التشغيل الفعلي".

وأوضح مدبولي أن بدء تشغيل المصنع سيشكل نقلة نوعية في الصناعة الوطنية، وسيسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة وسائل النقل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام.