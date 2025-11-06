قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: بدء تشغيل مصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل خلال عام وتحول مصر إلى مركز إقليمي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تابع اليوم وضع حجر الأساس لمصنع "ماك" لتصنيع وسائل النقل بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور مساعد رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وعدد من المسؤولين.

مشروع صناعي جديد لتعزيز توطين صناعة المركبات في مصر

وأكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتوطين صناعة المركبات والنقل الحديث في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف رئيس الوزراء: "يسعدنا أن نرى شركات عالمية كبرى بدأت تأتي للاستثمار في مصر في مجال صناعة السيارات، وسنواصل متابعة مراحل التنفيذ، وخلال عام واحد سيبدأ المصنع التشغيل الفعلي".

وأوضح مدبولي أن بدء تشغيل المصنع سيشكل نقلة نوعية في الصناعة الوطنية، وسيسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة وسائل النقل، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الصناعي المستدام.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع ماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تتراجع

الأسهم الأوروبية تتراجع هامشيًا قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات

وزير النفط والبيئة البحريني والمبعوث الخاص لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن دينه

وزير النفط البحريني: تحقيق أمن الطاقة العالمي يتطلب رؤية شاملة

حزب الله والإحتلال الإسرائيلي

إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال خوض جولة قتال جديدة ضد حزب الله

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد