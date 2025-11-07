قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسماك الطازجة بمختلف أنواعها، وسط زيادة في كميات المعروض داخل الأسواق وتوافر الأصناف المحلية والمستوردة، مما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية.

ويأتي ذلك في ظل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تتابع بصفة مستمرة حركة الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية، وتقديم بدائل بروتينية متنوعة للمواطنين بأسعار مناسبة. كما ساهمت زيادة الإنتاج المحلي من مزارع الاستزراع السمكي في تحقيق وفرة واضحة بالأسواق، خاصة الأسماك البلطي القادمة من مفيض باريس وعدد من المزارع الجديدة بالمراكز المختلفة.

وأكد عدد من التجار والمواطنين خلال جولة ميدانية أن أسعار الأسماك هذا الأسبوع تشهد استقرارًا كبيرًا نتيجة ارتفاع حجم المعروض وتعدد المنافذ الحكومية ومنافذ الجمعيات التعاونية التي تطرح الأسماك الطازجة بشكل دوري بأسعار مخفضة، ضمن المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.


أسعار الأسماك الطازجة اليوم في الوادي الجديد

البلطي من مفيض باريس: 25 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي المحلي: 110 جنيهًا للكيلوجرام

المبروك: 100 جنيهًا للكيلوجرام

البياض: من 100 إلى 105 جنيهات للكيلوجرام

المكرونة: من 160 إلى 170 جنيهًا للكيلوجرام

البوري: 170 جنيهًا للكيلوجرام

الجمبري: من 330 إلى 340 جنيهًا للكيلوجرام


ورغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة وغياب المسطحات المائية الكبرى، تمكنت مشروعات الاستزراع السمكي الحديثة من ترسيخ مكانة الوادي الجديد كمحافظة منتجة للأسماك، بالاعتماد على الآبار الجوفية ومفيضات السيول لتربية أنواع متعددة من الأسماك في بيئة آمنة ونظيفة.

ويعد مفيض باريس أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال، إذ وفر كميات كبيرة من البلطي بأسعار تنافسية مقارنة بالمحافظات الساحلية، ما ساهم في خفض أسعار السوق المحلية وتوفير مصدر بروتيني آمن للأسر. كما تعمل المحافظة على دعم المربين من خلال برامج فنية وبيطرية، وتقديم قروض ميسرة لتوسيع نطاق المزارع الصغيرة في القرى والمناطق الريفية.

ويعتبر قطاع الاستزراع السمكي أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، حيث ساعد في تنويع مصادر البروتين الحيواني وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم جهود الدولة في التوسع الزراعي والاقتصادي داخل الواحات، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق استقرار دائم في الأسعار.

