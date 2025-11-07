قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من ميلانو إلى المنامة وأثينا.. المغتربون يجتمعون في حب مصر والتصويت في انتخابات مجلس النواب
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية يختتم جولته بويندهوك بزيارة المركز الإسلامي في «ناميبيا»

أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية
محمد صبري عبد الرحيم

اختتم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، زيارته إلى مدينة ويندهوك بجمهورية ناميبيا، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى الخامس للحوار بين الأديان بالاتحاد الأفريقي، حيث زار فضيلته المركز الإسلامي بمدينة ويندهوك، والتقى القائمين عليه وعددًا من ممثلي الجالية المسلمة.

وخلال اللقاء، استمع إلى مطالب القائمين على المركز بتعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمركز الإسلامي، خاصة في مجالات التعليم والدعوة وتصحيح المفاهيم.

 وأكد حرص الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب على دعم المراكز الإسلامية في أفريقيا بالكوادر العلمية والدعوية المؤهلة من المبعوثين الأزهريين، بما يسهم في ترسيخ الصورة الصحيحة للإسلام الوسطي الذي يجمع بين الثوابت الدينية واحترام التنوع الثقافي.

كما ثمَّن الجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المركز الإسلامي في خدمة أبناء الجالية المسلمة وتعليم اللغة العربية والقرآن الكريم، مشيدًا بما لمسه من اهتمام بتنشئة النشء على الأخلاق الإسلامية الصحيحة والاعتدال الفكري.

ونبه الأمين العام، على أن الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولي القارة الأفريقية اهتمامًا خاصًّا في مجالات التعليم والدعوة والتعاون الثقافي، مشيرًا إلى أن التواصل مع المراكز الإسلامية في أفريقيا يُعد ركيزة أساسية في بناء جسور الحوار والتفاهم، ودعم الجهود المشتركة في مواجهة التطرف ونشر قيم السلم والتعايش الإنساني.

وفي ختام الزيارة، عبَّر القائمون على المركز الإسلامي عن تقديرهم العميق لزيارة الأمين العام، مؤكدين أن دعم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر المتواصل للمراكز الإسلامية في أفريقيا يمثل مصدر قوة ونور معرفي يسهم في نهضة المجتمعات المسلمة واستقرارها.

الدكتور محمد الجندي البحوث الإسلامية ناميبيا البحوث الإسلامية الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

التمور

انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات.. غدا

وزير الصناعة

الصناعة تعلن عن مستجدات تطبيق دعم المستثمرين الصناعيين الخاص بالوزارة

السلع التموينية

قائمة أسعار سلع التموين لشهر نوفمبر 2025.. 30 سلعة مخفضة

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد