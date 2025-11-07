مهيب عبد الهادي يثير الجدل حول هدف سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشأن هدف سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :"من وجهة نظرك من المخطئ في هدف سيراميكا بالأمس امام الأهلي".

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الاحد المقبل في نهائي كأس السوبر المصري.

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي.

قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.