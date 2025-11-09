بعد البحث عنه.. العثور علي جثـ.ـمان أحد أهالي المنوفية غريقا

بعد أيام من البحث عنه، فوجي أهالي قرية غمرين بمركز منوف في محافظة المنوفية بالعثور على جثمان احد الاهالي غريقا داخل احدي الترع.

البداية من الخميس الماضي باختفاء ابراهيم ناجى 41 سنة ابن قرية غمرين من ذوي الهمم ابكم لا يتحدث حيث بحثت اسرته عنه في كل مكان وانتشرت منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك للبحث عنه.

وبعد أيام من اختفاءه فوجي الاهالي بالعثور علي الجثمان غريقا في ترعة التمانيات بمنوف.

وتم انتشال الجثمان ونقله الي مستشفى منوف ويتم استكمال التحقيقات في الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية غمرين لوفاة ابن قريتهم المعروف عنه طيب الأخلاق.