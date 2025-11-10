إقبال متوسط على لجنة مدرسة محمود عمر في الرماية بانتخابات النواب

شهدت لجنة مدرسة محمود عمر بالرماية إقبالًا متوسطًا من الناخبين خلال الساعات الأولى من بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.



وتوافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء هادئة ومنظمة.



كما تواجدت قوات التأمين أمام اللجنة لضمان سهولة حركة الدخول والخروج

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».