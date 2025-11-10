الوادي الجديد.. انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة بانتخابات النواب

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، باجتماع متابعة سير العملية الانتخابية الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وأعضاء الغرفة.

تم استعراض سير اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى من فتح اللجان، والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تم رصدها، والتأكيد على المتابعة المستمرة للجان وتيسير أداء الناخبين لواجبهم الدستوري.

وأشارت نائب المحافظ إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة بمقار اللجان واستراحات القضاة والقائمين على العملية الانتخابية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتةً إلى انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وتذليل كافة المعوقات التى يتم رصدها.