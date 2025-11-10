قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
سوريا تحبط مؤامرتين لاغتيال الرئيس الشرع
رانيا المشاط: الشراكة المصرية الخليجية ركيزة لبناء اقتصاد عربي متكامل ومستدام
السيطرة على حريق بمصنع كيماويات في مدينة السادات.. صور
عبد الرؤوف: دخلنا أجواء القمة في وقت متأخر.. وإصابة بعض اللاعبين مشكلة
وزير النقل التركي: مشروعات استراتيجية تربط الشرق بالغرب وتعزيز التعاون مع مصر
الوادي الجديد.. انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة بانتخابات النواب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، باجتماع متابعة سير العملية الانتخابية الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وأعضاء الغرفة.

تم استعراض سير اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى من فتح اللجان، والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تم رصدها، والتأكيد على المتابعة المستمرة للجان وتيسير أداء الناخبين لواجبهم الدستوري.

وأشارت نائب المحافظ إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة بمقار اللجان واستراحات القضاة والقائمين على العملية الانتخابية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لافتةً إلى انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وتذليل كافة المعوقات التى يتم رصدها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد انتخابات

