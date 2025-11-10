قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وحدة الدعم السريع لرفع المخلفات بمناطق دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 عقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الاصحاح البيئى، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد .

شهد خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور المُتعلقة بالمنظومة،  وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة بجميع المناطق بالمحافظة، و ناقش " محافظ دمياط " عدد من المعوقات التى تواجه المنظومة،  و الجهود المبذولة لوحدة الدعم السريع التى تم تشكيلها والدفع بها مؤخرًا ، لرفع المخلفات بأى منطقة ، مؤكدًا على تعزيز وجود صناديق القمامة بالمناطق والمتابعة الدورية لخطط عمل السيارات والعمالة بالمنظومة ، و شدد " الدكتور أيمن الشهابى " أنه لن يتم التهاون تجاه أى تقصير فى هذا الملف وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبها ،، أشارت " نائب محافظ دمياط " إلى أن المحافظة تضع منظومة النظافة فى أولى أولوياتها، مؤكدة انه تم تشكيل فريق التدخل السريع تحقق التدخل العاجل والطارئ لأى تجمعات للمخلفات ، لافتة الى أن التطبيق الذى اطلقته المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين بهذا الخصوص يتم متابعته بشكل دورى و إزالة اسباب الشكاوى ، بما يحقق أهداف اللجنة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة وأيضًا الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

