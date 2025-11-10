وحدة الدعم السريع لرفع المخلفات بمناطق دمياط

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة الاصحاح البيئى، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد .

شهد خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور المُتعلقة بالمنظومة، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة العامة بجميع المناطق بالمحافظة، و ناقش " محافظ دمياط " عدد من المعوقات التى تواجه المنظومة، و الجهود المبذولة لوحدة الدعم السريع التى تم تشكيلها والدفع بها مؤخرًا ، لرفع المخلفات بأى منطقة ، مؤكدًا على تعزيز وجود صناديق القمامة بالمناطق والمتابعة الدورية لخطط عمل السيارات والعمالة بالمنظومة ، و شدد " الدكتور أيمن الشهابى " أنه لن يتم التهاون تجاه أى تقصير فى هذا الملف وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبها ،، أشارت " نائب محافظ دمياط " إلى أن المحافظة تضع منظومة النظافة فى أولى أولوياتها، مؤكدة انه تم تشكيل فريق التدخل السريع تحقق التدخل العاجل والطارئ لأى تجمعات للمخلفات ، لافتة الى أن التطبيق الذى اطلقته المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين بهذا الخصوص يتم متابعته بشكل دورى و إزالة اسباب الشكاوى ، بما يحقق أهداف اللجنة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة وأيضًا الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين