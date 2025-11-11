مديرية التموين بالوادي الجديد تواصل حملاتها الرقابية لضبط الأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات رقابية مكثفة بعدد من مراكز المحافظة، شملت مراكز “الداخلة، الفرافرة، بلاط”، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام المديرية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين وحماية حقوق المواطنين.

استهدفت الحملات التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المخابز بالأسعار المحددة، ومطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، وأسفرت عما يلي:

الحملات في مركز الفرافرة

نفذت إدارة تموين الفرافرة، حملة مكثفة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

في مركز الداخلة

نفذت إدارة تموين الداخلة حملة رقابية موسعة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخالفات تموينية مختلفة، وجارٍ استكمال التحقيقات اللازمة ومتابعة الأسواق بشكل يومي لضمان انضباطها.

في مركز بلاط

شنت إدارة تموين بلاط حملة رقابية مماثلة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، للوقوف على مدى جودة المنتجات وتوفرها بالأسواق، وأسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية متنوعة ضد المخالفين.

وأكدت مديرية التموين استمرار تكثيف الحملات الرقابية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لضبط الأسواق وردع المخالفين، وتحقيق الاستقرار التمويني بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.