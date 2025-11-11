تفاصيل اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الإسكندرية، إنّ عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالداخل انتهت وأغلقت جميع اللجان في الإسكندرية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء أمس بتوقيت القاهرة.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "وقام مستشارو رؤساء اللجان الفرعية بالإشراف الكامل على غلق اللجان، وأيضًا قاموا بتحرير محاضر إجراءات تسجيل أعداد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول، وأعداد بطاقات التصويت التي لم تُستخدم".

وتابعت: "وقاموا أيضًا المستشارون بالإشراف الكامل على عملية الإغلاق للجان الفرعية، ووضع الأقفال، الأقفال الكودية للصناديق، وأيضًا وضع الأختام، والتأكد من غلق جميع المنافذ والأبواب في اللجان الفرعية".

وأوضحت: "وسجلنا طوال اليوم الأول من الانتخابات عدم وجود أي معوقات في اليوم الانتخابي الأول، أو أي مشاكل سواء داخل اللجان أو في محيطها الخارجي".

وواصلت: "رصدنا اصطفاف عدد كبير من الشباب والفئات العمرية المختلفة طوال اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا، منذ أن فُتحت الأبواب لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في حقهم الدستوري".

وأتمت: "أُغلقت جميع الأبواب في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف مرة أخرى اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، واليوم الثاني من الانتخابات لمن، للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025".