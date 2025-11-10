الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: نعترض على كلمتي المعارضة والموالاة

أجاب السيد القصير، الأمين العام لحزب "الجبهة الوطنية"، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل وسّع لكم حزب "مستقبل وطن" بعض الدوائر في المقاعد الفردية؟ فقال: "نحن لا نتحدث عن توسيع دوائر، لدينا 45 مرشحًا على المقاعد الفردية في المرحلتين، و43 مرشحًا على القائمة أيضًا في المرحلتين، وموجودون فيها ونازلون على مقاعد فردية أمام مستقبل وطن في إطار منافسة."



تابع القصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "لا تهمنا حصتنا في البرلمان، ولا يهمنا الرقم، ما يهمنا هو تقديم نموذج محترم، وأن نظهر بشكل جيد وراقٍ، ثم قيّمونا بعد ذلك."



ووجّه القصير حديثه للإعلامية لميس الحديدي قائلًا: "لما تحكموا علينا، لا تحكموا من تجارب الآخرين." فردّت الحديدي: "صحيح، تقييم الأداء يكون تحت قبة البرلمان، لكن السؤال: هل تعتبرون أنفسكم من أحزاب الموالاة؟"



ليجيب القصير: "أعترض على كلمة "الموالاة" و"المعارضة"، فهذه المصطلحات تنطبق على الدول التي تشكّل فيها الأحزاب الحكومة. أما في الدولة المصرية فالوضع مختلف جزئيًا، ومن أول يوم قلنا إن مصلحة المواطن هي الأساس، بمعنى أنه عندما يكون القرار في مصلحة المواطن نؤيده، أما إذا لم يكن كذلك فنرفضه."



واختتم قائلًا: "لن نعارض من أجل المعارضة، بل سنعارض عندما نملك رؤية واضحة ونقدّم نموذجًا حقيقيًا للمعارضة البناءة."