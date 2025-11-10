قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
توك شو

العبرة بالكفاءة داخل البرلمان.. أمين الجبهة الوطنية: دخلنا الانتخابات للتشارك مع الأحزاب والقوى السياسية

السيد القصير
السيد القصير

علق السيد القصير، الأمين العام لحزب "الجبهة الوطنية"، على مجريات اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب في جولتها الأولى، قائلًا: "نخوض الانتخابات بإجمالي 16 مرشحًا على مقاعد القائمة و22 مرشحًا على المقاعد الفردية في محافظات الجولة الأولى البالغة 14 محافظة."


وسألته الإعلامية لميس الحديدي: "كان هناك تصور أن حزب الجبهة الوطنية سيكون رقم 2 في الانتخابات أو يزاحم على رقم 1، بينما جاء متأخرًا، هل كانت هناك خلافات مع حزب مستقبل وطن؟"فأجاب القصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار": "الناس عندما رأت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية بما تضمه من قامات كبيرة ووزراء سابقين، كوّن لديهم انطباع أن الحزب قادم ليأخذ شكلًا معينًا."


وأضاف: "نحن دخلنا الانتخابات لتوسيع قاعدة المشاركة، والتشارك مع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، والوصول إلى تفاهمات مشتركة، والعبرة في النهاية ليست بالأعداد ولكن بالكفاءة داخل البرلمان."


فعقبت الحديدي متسائلة: "الأحزاب تنزل الانتخابات لتكون أغلبية وتسيطر، مش علشان نبقى حلوين مع بعض ونقسم الكيكة! مافيش أحزاب في العالم كده!"ليعلق القصير قائلًا: "نحن حزب تأسس حديثًا، لكن خبرات أعضائه طويلة جدًا، فكل عضو من أعضائنا يمتلك تاريخًا طويلًا في العمل العام، وإذا حسبنا تاريخ تأسيس الحزب فلن يُحسب بتاريخ تدشينه، بل بتاريخ خبرات كل عضو من أعضاء هيئته التأسيسية."


واختتم قائلًا: "ورغم أن القائمة الوطنية تضم 12 حزبًا باختلاف أيديولوجياتهم وأطروحاتهم، فإنهم استطاعوا تشكيل تحالف انتخابي، وليس تحالفًا سياسيًا."

