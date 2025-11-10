انتخابات النواب 2025.. محمد مصيلحي يدلي بصوته في محافظة الإسكندرية

أدلى محمد مصيلحي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس النواب2025، بصوته في مقر لجنته بمدرسة (الفواطم) بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اليوم الأول لعملية الاقتراع التي تشهد إقبالاً كثيفاً من الناخبين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقد حرص «مصيلحي» على التوجه إلى اللجنة في الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع، التزاماً منه بواجب المشاركة الديمقراطية، ومؤكداً على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وعقب الإدلاء بصوته، ، أشار الأستاذ محمد مصيلحي إلى أن المشاركة في الانتخابات هي الركيزة الأساسية لتدعيم مؤسسات الدولة المنتخبة، وهي رسالة واضحة يوجهها الشعب المصري عن مدى وعيه السياسي وحرصه على ممارسة حقوقه الدستورية.

وأضاف مصيلحي : "ما شهدته اليوم من محبة ودعم من أهالي الإسكندرية يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة.

واختتم "مصيلحي" تصريحاته متوجهاً بالشكر لقيادات حزب مستقبل وطن والنائب أحمد عبد الجواد آمين عام الحزب، مشيرا إلي أنه أثبت أن النجاح التنظيمي ليس وليد الصدفة، بل نتاج قدرة قيادية على تجميع الجهود وتحقيق الأهداف بفاعلية.