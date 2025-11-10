وزير الزراعة يُدلي بصوته في انتخابات النواب بالإسكندرية

أدلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب مساء اليوم، في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الرمل الثانوية للبنات بالإسكندرية.

كان قد انطلق اليوم ماراثون التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسكندرية والتي تضم خمس دوائر انتخابية وهي الدخيلة ومحرم بك والرمل اول وثاني والمنتزة اول وثاني وسيدي جابر وباب شرقي

وتستقبل ب 4.4 ملايين ناخباً ممن لهم حق التصويت في 316 مقراً و558 لجنة فرعية

ويتنافس المرشحون علي 15مقعدا فرديا بالإضافة إلي نظام القوائم في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين