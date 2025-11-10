عاصم الجزار يتفقد غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية ويؤكد: نثق في وعي الشعب المصري

تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب خلال الساعات الأولى للتصويت بانتخابات مجلس النواب، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والاطمئنان على انتظام عملية التصويت في مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بمشاركة قيادات الحزب، وعلى رأسهم السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية.



وحرص "الجزار" على التواصل المباشر مع الأمانات بالمحافظات، عبر تقنية "زووم"، لمتابعة نسب الإقبال والمشاركة أمام لجان الاقتراع، والتأكيد على ضرورة عمل الأمانات النوعية لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.

كما وجه السيد القصير أمانات الحزب بالمحافظات، بمواصلة العمل المكثف وتعزيز الجهود الميدانية، لضمان دعم العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الوطنية، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، معربًا عن ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثلهم بصدق وإخلاص، إيمانًا بدوره في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن حزب الجبهة الوطنية يخوض الانتخابات بروح الفريق الواحد، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، موضحاً إن الحزب دفع بمجموعة من الكفاءات والخبرات المهنية والشبابية المتميزة، التي تم اختيارها بعناية وفق معايير الانضباط الحزبي والكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين.