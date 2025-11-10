حماة وطن: لدينا إرادة وعزيمة أن نقدم مشروعا سياسيا للمصريين

قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب "حماة وطن"، في معرض تعليقه على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول مستهدفات الحزب في الانتخابات البرلمانية: "أي حزب سياسي يحترم ذاته وكوادره، لابد أن يكون هدفه الأساسي في يوم من الأيام أن يكون الحزب رقم واحد، وهذا التنافس في مصلحة المواطن."



فقاطعته الحديدي قائلة: "هل الهدف أن يكون حزب أغلبية أم أكثرية؟" ليرد العطيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: "مش هقدر أحدد أغلبية أو أكثرية، إحنا بنخوض الانتخابات بإجمالي 70 مرشحًا على المقاعد الفردية و54 مرشحًا على القائمة."



وأوضح أن حماة وطن يربطه تحالف إنتخابي مع أحزاب القائمة قائلاً : “ لدينا إرادة وعزيمة أن نقدم مشروع سياسي ونحن مقتنعين به أمام الشعب المصري والتحالف بين الاحزاب أو المستلقين يعتبر تكتيكات وليس عيبا”.