الذهب يواصل الصعود.. وعيار 24 يتجاوز 6 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

الذهب عيار 24 6285 جنيها 6230 جنيها

الذهب عيار 22 5760 جنيها 5710 جنيهات

الذهب عيار 21 5500 جنيه 5450 جنيها

الذهب عيار 18 4715 جنيها 4670 جنيها

الذهب عيار 14 3665 جنيها 3635 جنيها

الذهب عيار 12 3145 جنيها 3115 جنيها

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.