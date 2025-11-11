الداخلية العراقية: مقتل عنصري أمن وإصابة مدنيين بمشاجرة أمام مقر مرشح بالانتخابات

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا،أفادت فيه بأن الداخلية العراقية، أعلنت مقتل اثنين من عناصرها وإصابة مدنيين في مشاجرة أمام مقر أحد مرشحي الانتخابات بكركوك.

كان رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وجه رسالة مباشرة وواضحة إلى الشعب العراقي، مؤكداً أن المشاركة الفعالة والواسعة هي الأداة الوحيدة المتاحة لتصحيح الأخطاء المتراكمة ومعالجة السلبيات التي تشوب النظام السياسي في البلاد.

جاءت تصريحات الرئيس رشيد، التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية والمواقع الإخبارية، عشية انطلاق الاقتراع العام، لتشكل دافعاً أخيراً للناخبين المترددين في المشاركة بعملية الاقتراع.