العراق: الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب تسير دون أي خرق

أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع العراقية أن الخطة الأمنية الخاصة بالاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي تسير حسب المخطط لها بدون أي خرق أمني.

وقال مدير مديرية الإعلام والتوجبه المعنوي بوزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إن جميع قوات الجيش العراقي والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بالإضافة إلى طيران الجيش والقوة الجوية العراقية تعمل على تأمين الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب وبجهد وتنسيق كبيرين بإشرف قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف الخفاجي أنه توجد خطط منفصلة في تأمين مراكز الاقتراع ونقل عصا الذاكرة وصناديق الاقتراع ووصولها إلى المخازن وتأمينها.