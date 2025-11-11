قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتحويل الاتصالات لقطاع إنتاجي تهدف لبناء دولة رقمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد، على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين.

وأكد أن اللقاء يجسد بوضوح رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد رقمي إنتاجي قادر على المنافسة عالميا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكد "محسب"، أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء كشف عن تحول نوعي في فلسفة الدولة تجاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدما انتقلت مصر من مرحلة الخدمات المحدودة إلى بناء قطاع إنتاجي استراتيجي يضيف للناتج القومي، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وأوضح أن هذا التحول لم يأت مصادفة، بل نتيجة تخطيط طويل المدى اعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الاستثمارات، وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بالعامل البشري وتأكيده على أن الشباب هم قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مبادرات مثل "الرواد الرقميون" ومراكز الإبداع المنتشرة في المحافظات.

وأشار "محسب" إلى أن توقيع 55 اتفاقية جديدة مع وزارة الاتصالات لتوفير 75 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل، وأن هذه الأرقام تمثل ثمار سياسات الإصلاح والاستقرار التي وفرت بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأكد النائب أيمن محسب أن تصريحات الرئيس بشأن دعم الدولة للمستثمرين الأجانب واستعدادها لتذليل أي عقبات أمامهم، رسالة واضحة للعالم بأن مصر شريك موثوق ومستقر في محيط إقليمي مضطرب.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة الكفاءات الرقمية يؤسس لمستقبل تُصبح فيه مصر مركزا إقليميا لصناعة البرمجيات والخدمات الرقمية، وأن نجاح القمة العالمية للتعهيد في القاهرة يُعد تأكيدا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية واقتصادها الواعد.

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

ادرعي

جيش الاحتلال يحيل أفيخاي أدرعي إلى التقاعد

الذكاء الاصطناعي

بريطانيا تلجأ للذكاء الاصطناعي لإصلاح أخطاء نظام السجون وتقليص الكلفة التشغيلية

وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي

وزير داخلية باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم محكمة بالعاصمة إسلام آباد إلى 39 شخصًا

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد