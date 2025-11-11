برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتحويل الاتصالات لقطاع إنتاجي تهدف لبناء دولة رقمية

أشاد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد، على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين.

وأكد أن اللقاء يجسد بوضوح رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد رقمي إنتاجي قادر على المنافسة عالميا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكد "محسب"، أن حديث الرئيس السيسي خلال اللقاء كشف عن تحول نوعي في فلسفة الدولة تجاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدما انتقلت مصر من مرحلة الخدمات المحدودة إلى بناء قطاع إنتاجي استراتيجي يضيف للناتج القومي، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وأوضح أن هذا التحول لم يأت مصادفة، بل نتيجة تخطيط طويل المدى اعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الاستثمارات، وتأهيل الكوادر البشرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بالعامل البشري وتأكيده على أن الشباب هم قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل، لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مبادرات مثل "الرواد الرقميون" ومراكز الإبداع المنتشرة في المحافظات.

وأشار "محسب" إلى أن توقيع 55 اتفاقية جديدة مع وزارة الاتصالات لتوفير 75 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل، وأن هذه الأرقام تمثل ثمار سياسات الإصلاح والاستقرار التي وفرت بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأكد النائب أيمن محسب أن تصريحات الرئيس بشأن دعم الدولة للمستثمرين الأجانب واستعدادها لتذليل أي عقبات أمامهم، رسالة واضحة للعالم بأن مصر شريك موثوق ومستقر في محيط إقليمي مضطرب.

ولفت إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة الكفاءات الرقمية يؤسس لمستقبل تُصبح فيه مصر مركزا إقليميا لصناعة البرمجيات والخدمات الرقمية، وأن نجاح القمة العالمية للتعهيد في القاهرة يُعد تأكيدا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية واقتصادها الواعد.