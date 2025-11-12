أيمن عاشور: التعليم الجيد أساس التنمية البشرية والشاملة في مصر

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم العالي يعد ركيزة أساسية لعملية التنمية البشرية والشاملة، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة يهدف إلى تمكين الطلاب من الإبداع والابتكار، وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

تطوير منظومة التعليم العالي

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي، وهو ما أسفر عن إحداث طفرة في جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك نحو 40 مركزًا متخصصًا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة التحقوا بالعام الجامعي الحالي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة الجامعية المصرية ودورها في بناء الإنسان ودعم التنمية المستدامة.