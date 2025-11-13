إخماد حريق بمحل تجارى في أسوان

نجحت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المحال التجارية ، ولم يسفر عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان إخطاراً اندلاع نيران حريق داخل أحد المحال التجارية بمدينة كلابشة.

حريق

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على نيران الحريق قبل انتشارها في المنطقة المجاورة، ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة.